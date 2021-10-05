Общество

Псковичка Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от полета в космос с борта МКС

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд поделилась своими впечатлениями от первого полета в космос с борта Международной космической станции. Видео размещено в официальном телеграм-канале Псковской области.

Видео: официальный телеграм-канал Псковской области

«Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то новое. Мы, конечно, только встретились с соседями, кто здесь, на МКС, живет уже давно, сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю», - сказала Юлия Пересильд.

Экипаж реализует научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.