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Общество

Аналитики сообщили о высокооплачиваемых вариантах подработки в СЗФО

06.10.2021 08:23|ПсковКомментариев: 1

Подработка — один из самых популярных запросов на hh.ru. В начале октября в специальном разделе сервиса размещено более 140 000 предложений дополнительного заработка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Аналитики сервиса подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами на подработке с традиционным форматом работы от компаний, расположенных в СЗФО:

  1. Врач-косметолог, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/46593112, от 150 000 рублей на руки
  2. Сборщик мебели, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48365648, до 200 000 рублей на руки
  3. Врач стоматолог-ортопед, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48408772, от 200 000 рублей до вычета налогов
  4. Менеджер по продажам недвижимости, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47776387, до 600 000 рублей на руки
  5. Курьер-водитель в банк, Гатчина, https://spb.hh.ru/vacancy/48411969, до 131 000 рублей до вычета налогов
  6. Инженер ПТО, Кингисепп, https://spb.hh.ru/vacancy/48181903, до 135 000 рублей до вычета налогов
  7. Массажист, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/48048131, до 150 000 рублей до вычета налогов
  8. Машинист гусеничного экскаватора, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48481641, от 115 000 рублей на руки
  9. Старший менеджер по продаже услуг бизнесу, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46012645, от 80 000 рублей до вычета налогов
  10. Монтажник домофонных и видео систем, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46895031, до 200 000 рублей на руки
  11. Техник-монтажник рекламного оборудования, Архангельск, до 100 000 рублей на руки
  12. Разработчик Oracle, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/45249987, от 80 000 рублей до вычета налогов
  13. Менеджер вводных уроков, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/48310371, до 100 000 рублей на руки
  14. Проектировщик Тепловых сетей, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/47767008, от 100 000 рублей на руки
  15. Курьер-водитель на своем грузовом автомобиле, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/45431441, от 100 000 рублей до вычета налогов.

Есть также очевидные достоинства подработки: соискатели могут найти себе подработку в дистанционном формате, на которую может откликнуться любой житель России, заметили специалисты. Примеры таких вакансий: 

Теги: #работа #hh #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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