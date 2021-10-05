Общество

Аналитики сообщили о высокооплачиваемых вариантах подработки в СЗФО

Подработка — один из самых популярных запросов на hh.ru. В начале октября в специальном разделе сервиса размещено более 140 000 предложений дополнительного заработка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Аналитики сервиса подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами на подработке с традиционным форматом работы от компаний, расположенных в СЗФО:

Врач-косметолог, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/46593112, от 150 000 рублей на руки Сборщик мебели, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48365648, до 200 000 рублей на руки Врач стоматолог-ортопед, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48408772, от 200 000 рублей до вычета налогов Менеджер по продажам недвижимости, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47776387, до 600 000 рублей на руки Курьер-водитель в банк, Гатчина, https://spb.hh.ru/vacancy/48411969, до 131 000 рублей до вычета налогов Инженер ПТО, Кингисепп, https://spb.hh.ru/vacancy/48181903, до 135 000 рублей до вычета налогов Массажист, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/48048131, до 150 000 рублей до вычета налогов Машинист гусеничного экскаватора, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48481641, от 115 000 рублей на руки Старший менеджер по продаже услуг бизнесу, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46012645, от 80 000 рублей до вычета налогов Монтажник домофонных и видео систем, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46895031, до 200 000 рублей на руки Техник-монтажник рекламного оборудования, Архангельск, до 100 000 рублей на руки Разработчик Oracle, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/45249987, от 80 000 рублей до вычета налогов Менеджер вводных уроков, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/48310371, до 100 000 рублей на руки Проектировщик Тепловых сетей, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/47767008, от 100 000 рублей на руки Курьер-водитель на своем грузовом автомобиле, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/45431441, от 100 000 рублей до вычета налогов.

Есть также очевидные достоинства подработки: соискатели могут найти себе подработку в дистанционном формате, на которую может откликнуться любой житель России, заметили специалисты. Примеры таких вакансий: