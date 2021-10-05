Аналитики сообщили о высокооплачиваемых вариантах подработки в СЗФО

Подработка — один из самых популярных запросов на hh.ru. В начале октября в специальном разделе сервиса размещено более 140 000 предложений дополнительного заработка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.
Аналитики сервиса подготовили подборку предложений с самыми высокими зарплатами на подработке с традиционным форматом работы от компаний, расположенных в СЗФО:
- Врач-косметолог, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/46593112, от 150 000 рублей на руки
- Сборщик мебели, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48365648, до 200 000 рублей на руки
- Врач стоматолог-ортопед, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48408772, от 200 000 рублей до вычета налогов
- Менеджер по продажам недвижимости, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/47776387, до 600 000 рублей на руки
- Курьер-водитель в банк, Гатчина, https://spb.hh.ru/vacancy/48411969, до 131 000 рублей до вычета налогов
- Инженер ПТО, Кингисепп, https://spb.hh.ru/vacancy/48181903, до 135 000 рублей до вычета налогов
- Массажист, Всеволожск, https://spb.hh.ru/vacancy/48048131, до 150 000 рублей до вычета налогов
- Машинист гусеничного экскаватора, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/48481641, от 115 000 рублей на руки
- Старший менеджер по продаже услуг бизнесу, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46012645, от 80 000 рублей до вычета налогов
- Монтажник домофонных и видео систем, Мурманск, https://spb.hh.ru/vacancy/46895031, до 200 000 рублей на руки
- Техник-монтажник рекламного оборудования, Архангельск, до 100 000 рублей на руки
- Разработчик Oracle, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/45249987, от 80 000 рублей до вычета налогов
- Менеджер вводных уроков, Архангельск https://spb.hh.ru/vacancy/48310371, до 100 000 рублей на руки
- Проектировщик Тепловых сетей, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/47767008, от 100 000 рублей на руки
- Курьер-водитель на своем грузовом автомобиле, Петрозаводск, https://spb.hh.ru/vacancy/45431441, от 100 000 рублей до вычета налогов.
Есть также очевидные достоинства подработки: соискатели могут найти себе подработку в дистанционном формате, на которую может откликнуться любой житель России, заметили специалисты. Примеры таких вакансий:
- Удаленный рекрутер, https://spb.hh.ru/vacancy/47765184, от 170 000 рублей на руки
- HR-специалист, https://spb.hh.ru/vacancy/48067608, до 250 000 рублей на руки
- Web-программист, https://spb.hh.ru/vacancy/48115506, до 170 000 рублей до вычета налогов
- Инженер-проектировщик систем электроснабжения, https://spb.hh.ru/vacancy/48020873, до 170 000 рублей до вычета налогов
- Менеджер по продажам кабеля, https://spb.hh.ru/vacancy/48366909, до 500 000 рублей на руки
- Менеджер по продажам логистических услуг, https://spb.hh.ru/vacancy/47799089, до 300 000 рублей на руки
- Врач-рентгенолог (МРТ), https://spb.hh.ru/vacancy/48241541, до 300 000 рублей на руки
- Стример/ведущая (ведущий), https://spb.hh.ru/vacancy/48374733, до 200 000 рублей на руки.