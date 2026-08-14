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Врач назвала способы помочь столкнувшемуся с травлей в школе ребенку

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Врач-педиатр АО «Медицина», к.м.н. Екатерина Морозова в пятницу, 14 августа, призвала не обесценивать переживания ребенка, если он рассказал о травле.

В беседе с Lenta.Ru специалист отметила, что ребенок должен понять, что не виноват и не остался один.

«Фразы вроде «не обращай внимания», «это ерунда» или «сам виноват» заставляют ребенка чувствовать себя еще более одиноким. Гораздо полезнее спокойно выслушать, поблагодарить за доверие и сказать, что он не виноват в происходящем и что вы вместе найдете решение», — пояснила врач.

По словам Морозовой, родителей должны насторожить резкие изменения в поведении ребенка: замкнутость, раздражительность, тревожная проверка сообщений или избегание телефона, проблемы со сном, нежелание идти в школу и беспричинные жалобы на самочувствие. В такой ситуации важно спокойно поговорить с ребенком, не превращая беседу в допрос.

При травле специалист советует сохранить доказательства, например, скриншоты переписки. Если конфликт происходит в школьном чате, решать проблему лучше через классного руководителя или администрацию, поскольку прямое выяснение отношений с детьми и их родителями может усугубить ситуацию. Игнорировать можно лишь единичную провокацию, а систематическая травля, угрозы и распространение слухов требуют вмешательства взрослых.

Морозова также рекомендует поддерживать общение ребенка с друзьями вне конфликтной группы и объяснять ему, что не стоит отвечать агрессией или пытаться отомстить: лучше блокировать обидчиков, сохранять доказательства и обращаться за помощью к взрослым. Если после травли долго сохраняются тревога, бессонница, страх школы или признаки депрессии, следует обратиться к детскому психологу.

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