Инклюзивный фестиваль «Детство без преград» пройдёт в Пскове 15 августа

в Пскове ежегодный инклюзивный фестиваль «Детство без преград» соберёт особенных детей, их родителей и творческие коллективы в парке аттракционов «Волшебная гора» завтра, 15 августа. Об этом сообщили организаторы из псковского Центра доступной абилитации и реабилитации детей с особенностями развития «Добрея».

Фото здесь и далее: Центр доступной абилитации и реабилитации детей с особенностями развития «Добрея»

Организаторы фестиваля стремятся создать пространство, где каждый участник чувствует себя услышанным и принятым, независимо от личных особенностей.

«Гостей ждёт насыщенная программа, которая начнётся в 12:00», — пояснили в Центре «Добрея».

В центре внимания окажется грандиозный инклюзивный концерт, в котором примут участие особенные артисты и лучшие творческие коллективы города. Для юных гостей и их родителей будут работать интерактивные площадки, творческие мастер-классы и рукодельная ярмарка. Фестиваль обещает атмосферу радости, творчества и настоящего семейного праздника, добавили в Центре.

В рамках события состоится акция «Особенный первоклассник». Организаторы проведут ежегодное торжественное поздравление детей с особенностями развития, которые в этом году впервые сядут за школьные парты.

Также пройдёт первая церемония вручения премии «Добрейшее сердце». Эту новую традицию учредили для признания людей, которые вносят значительный вклад в развитие адаптивного спорта, инклюзии и поддержку семей с детьми с ОВЗ. Награду ежегодно будут вручать тренерам, тьюторам, партнёрам и волонтёрам.

Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области и Фонда президентских грантов.