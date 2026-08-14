 
Общество

Инклюзивный фестиваль «Детство без преград» пройдёт в Пскове 15 августа

0

в Пскове ежегодный инклюзивный фестиваль «Детство без преград» соберёт особенных детей, их родителей и творческие коллективы в парке аттракционов «Волшебная гора» завтра, 15 августа. Об этом сообщили организаторы из псковского Центра доступной абилитации и реабилитации детей с особенностями развития «Добрея».

Фото здесь и далее: Центр доступной абилитации и реабилитации детей с особенностями развития «Добрея»

Организаторы фестиваля стремятся создать пространство, где каждый участник чувствует себя услышанным и принятым, независимо от личных особенностей. 

«Гостей ждёт насыщенная программа, которая начнётся в 12:00», — пояснили в Центре «Добрея».

В центре внимания окажется грандиозный инклюзивный концерт, в котором примут участие особенные артисты и лучшие творческие коллективы города. Для юных гостей и их родителей будут работать интерактивные площадки, творческие мастер-классы и рукодельная ярмарка. Фестиваль обещает атмосферу радости, творчества и настоящего семейного праздника, добавили в Центре.

В рамках события состоится акция «Особенный первоклассник». Организаторы проведут ежегодное торжественное поздравление детей с особенностями развития, которые в этом году впервые сядут за школьные парты.

 

Также пройдёт первая церемония вручения премии «Добрейшее сердце». Эту новую традицию учредили для признания людей, которые вносят значительный вклад в развитие адаптивного спорта, инклюзии и поддержку семей с детьми с ОВЗ. Награду ежегодно будут вручать тренерам, тьюторам, партнёрам и волонтёрам.

Проект реализуется при поддержке правительства Псковской области и Фонда президентских грантов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026