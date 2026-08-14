Налоговый эксперт рассказала о 7 привычках, по которым налоговая вычисляет вас задолго до первой проверки

Многие предприниматели представляют налоговую проверку как внезапный визит инспектора. На деле всё давно происходит иначе: система анализирует данные автоматически и «подсвечивает» подозрительные компании ещё до того, как кто-то откроет ваше дело вручную.Налоговый эксперт Евгения Пиримова рассказала, по каким привычкам бизнес сам себя выдаёт, и как этого избежать.

«Первое — дружба с ненадёжным поставщиком. Вы нашли поставщика с самой низкой ценой. А через полгода приходит письмо: «предоставьте пояснения». Оказывается, ваш поставщик не платил налоги или вовсе существовал только на бумаге. Реальная история: мебельная мастерская закупала фурнитуру у компании с ценой на 20% ниже рынка. Через год выяснилось: у поставщика не было ни склада, ни сотрудников, НДС он не платил. Итог — доначисление налога покупателю. Вывод: дешёвая цена — не всегда выгодная. Проверка контрагента по открытым базам экономит месяцы разбирательств», — объяснила Евгения Пиримова.

Второе — годами «в минусе», но при этом расширяетесь. Убыток раз в два года — нормально. Но если компания стабильно показывает минус, а параллельно открывает новые точки, это выглядит странно.

«Реальная история: кофейня третий год подряд показывала убыток, но открыла вторую точку и расширила штат. Вопрос налоговой: на какие средства, если бизнес официально в минусе? Вывод: если расширяетесь — готовьте объяснения (кредит, вложения учредителя)», — добавила Евгения Пиримова.

Третье — зарплата «на бумаге» и зарплата «по факту». Сотрудник по трудовому договору получает 20 тысяч, а по факту — вдвое больше, часть «в конверте». Это видно по сравнению со средней зарплатой в отрасли.

«К примеру, история из жизни. Салон красоты с потоком клиентов и рекламой оформил мастеров с окладом ниже среднего. Расхождение стало поводом для доначисления взносов. Вывод: белая зарплата на уровне рынка — способ не привлекать внимание», — прокомментировала Евгения Пиримова.

Четвёртое — «один бизнес, три ИП». Предприниматель открывает несколько ИП на себя и родственников, чтобы каждое оставалось на упрощёнке.

«Реальная история: сеть кофеен оформлена на трёх разных ИП — брата, сестру, супругу. Но у всех — один поставщик, одна касса, один учёт. Налоговая объединила выручку и пересчитала налоги за три года. Вывод: у каждого юрлица должна быть реальная самостоятельная жизнь — свой персонал, управление, клиенты», — привела пример Евгения Пиримова.

Пятое — продажи «своим» по цене «для своих». Продать имущество учредителю дешевле рынка — соблазн понятный.

«Компания продала директору автомобиль в три раза дешевле. Налоговая расценила разницу как скрытый доход и доначислила налог. Сделки с «своими» необходимо проводить по рыночной цене, с обоснованием», — объяснила Евгения Пиримова.

Шестое — самозанятые, которые по факту штатные сотрудники. Оформить курьера как самозанятого законно, только если он действительно самостоятельный исполнитель.

«Реальная история: интернет-магазин оформил курьеров как самозанятых, но у них был фиксированный график, форма и штрафы. Налоговая переквалифицировала договоры в трудовые и доначислила взносы за весь период. Если человек работает как штатный сотрудник — оформляйте его как сотрудника», — привела пример Евгения Пиримова.

Седьмое — жизнь не по средствам компании. Если учредитель тратит на личные покупки суммы, превышающие официальную прибыль — это сигнал, пишет RuNews24.ru.