Общество

Сенатор Елена Бибикова удостоилась высшей награды Совета Федерации

Заместитель председателя комитета СФ по социальной политике, представляющая интересы Псковской области, Елена Бибикова в ходе пленарного заседания, состоявшегося сегодня, 6 октября, награждена высшим знаком отличия Совета Федерации - почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Награду сенатору от Псковской области вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Почетным знаком Совета Федерации награждаются за заслуги в развитии парламентаризма в России, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан страны, в государственном строительстве, укреплении демократии и местного самоуправления, обороноспособности и безопасности, формировании и реализации социальной и экономической политики Российской Федерации, в развитии межпарламентских связей и за добросовестный труд.

С 1991 по 2014 год Елена Бибикова возглавляла отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, была избрана депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва, работала заместителем председателя областного Собрания. С 2014 года - представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области.

Елена Бибикова является заслуженным работником социальной защиты населения Российской Федерации, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы.