Россиян предупредили о мошеннической схеме с фиктивными выигрышами

В Киберполиции России предупредили о мошеннической схеме, реализуемой под «прикрытием» участия в розыгрыше призов. Как сообщают в УБК МВД России, злоумышленники создают в мессенджере группы и каналы с громкими названиями «Добро начинается здесь…», «Добро начинается сегодня…», и подобные им. Участникам обещают выплатить крупную сумму в случае победы в розыгрыше. Для этого он должен перейти по ссылке и написать менеджеру, который «случайным образом» определит победителя.

А вот для того, чтобы забрать свой выигрыш, требуется перевести 1 000 рублей – якобы для «подтверждения банковской карты».

Затем жертве сообщают о том, что сумма выигрыша увеличилась, и поэтому требуется внести дополнительные деньги, а также «оплатить налог». Одной из пострадавших от мошенников всё это обошлось в 230 000 рублей, пишет Vologda-poisk.ru.

В киберполиции напоминают: «Настоящие организаторы честных розыгрышей никогда не требуют денег для получения приза. Налоги с крупного выигрыша обычно удерживаются официально или декларируются позже, но никак не переводятся на карту незнакомцам или через сомнительных ботов».