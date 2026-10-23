Псковский филиал Университета ФСИН стал площадкой для обсуждения противодействия экстремизму и терроризму

Круглый стол «Противодействие экстремизму и терроризму в уголовно-исполнительной системе» состоялся 23 октября в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В мероприятии приняли участие представители Академии ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Воронежского института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Томского института повышения квалификации работников ФСИН России, Университета ФСИН России, а также Псковского государственного университета и Центрального филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева. Практический опыт представили сотрудники УФСИН России по Псковской и Смоленской областям, ГУФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также УМВД России по Псковской области.

С приветственным словом к участникам круглого стала обратились временно исполняющий обязанности начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков, а также руководитель аппарата антитеррористической комиссии Псковской области Сергей Федотов, который отметил необходимость учитывать региональные особенности при организации профилактической работы и выстраивать ее с учетом современных угроз.

Участники круглого стола рассмотрели организационно-правовые меры обеспечения безопасности учреждений УИС, профилактику распространения экстремистской идеологии среди осужденных, особенности оперативно-розыскной деятельности и подготовку сотрудников к действиям при возникновении угроз террористического и экстремистского характера. Отдельное внимание было уделено применению современных технологий, в том числе систем видеомониторинга, использованию инженерно-технических средств охраны и надзора, а также взаимодействию различных ведомств при предупреждении и пресечении преступлений террористической и экстремистской направленности.

«Противодействие экстремизму и терроризму требует не только постоянного совершенствования правовых и организационных механизмов, но и тесного взаимодействия образовательных организаций, правоохранительных органов и научного сообщества. Объединяя профессиональный опыт, научные разработки и практические решения, мы можем эффективнее отвечать на современные вызовы и укреплять безопасность учреждений уголовно-исполнительной системы», – подчеркнул Роман Иваняков.

Отметим, что организатором мероприятия выступил Псковский филиал Университета ФСИН России при организационной поддержке Координационного центра Псковского государственного университета по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.