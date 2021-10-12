Общество

Капитальный ремонт пищеблока начался в псковской школе №5

Капитальный ремонт пищеблока начался в псковской школе №5 имени Героя России Марка Евтюхина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Подрядная организация производит замену облицовки стен и пола в помещениях. В рамках капремонта также расширят дверной проем в пищеблок, установят новые окна, двери и раздаточное окно. Кроме того, оборудуют современную систему приточно-вытяжной вентиляции, которой раньше не было.

Как отметила директор школы №5 Наталья Веселкова, ремонт в столовой и пищеблоке не проводили с момента постройки первого корпуса образовательного учреждения в 1962 году.

«Совсем скоро наши столовая и пищеблок примут всех детей и работников в обновленном виде. Это будет замечательный подарок нашей школе к 75-летию со дня основания, которое мы отпраздновали 1 октября», - отметила руководитель учреждения и поблагодарила городские власти за внимание к проблемам школы.

Она также добавила, что ремонтные работы ведутся после учебных занятий и в выходные дни. Питание школьников на этот период организовали во втором корпусе школы.

Заказчиком работ выступает МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина», подрядной организацией - ООО «Ремстройпрогресс». Средства на ремонт выделили из бюджета города Пскова.

Работы планируется завершить до 30 декабря.