Продажи средств от похмелья в российских аптеках по итогам девяти месяцев 2026 года достигли максимального уровня за последние пять лет — 1,84 миллиона упаковок, говорится в исследовании DSM Group.

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«Совокупный объем продаж лекарственных препаратов и БАДов категории "Похмелье" за январь–сентябрь 2026 года составил порядка 1,84 миллиона упаковок — это максимальный показатель за последние пять лет», — говорится в материалах.

Годом ранее спрос на средства от похмелья составил 1,76 миллиона упаковок. Основной вклад в рост вносят БАДы — их продажи за девять месяцев 2026 года достигли 1,35 миллиона упаковок, что на 6,3% больше, чем за тот же период годом ранее.