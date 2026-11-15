Продажи средств от похмелья в российских аптеках по итогам девяти месяцев 2026 года достигли максимального уровня за последние пять лет — 1,84 миллиона упаковок, говорится в исследовании DSM Group.
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Годом ранее спрос на средства от похмелья составил 1,76 миллиона упаковок. Основной вклад в рост вносят БАДы — их продажи за девять месяцев 2026 года достигли 1,35 миллиона упаковок, что на 6,3% больше, чем за тот же период годом ранее.
Продажи лекарственных препаратов от похмелья за январь-сентябрь выросли до 495,3 тысячи упаковок. При этом, как отмечают аналитики, сегмент восстанавливается после резкого спада в 2023 году, когда объем продаж в упаковках сократился до 354 тысяч против 1,05 миллиона упаковок годом ранее, пишет