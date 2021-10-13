В Пскове назначен новый руководитель управления по градостроительной деятельности

Исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова назначили Алексея Саенко. Соответствующее решение принял исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.
Алексей Саенко
В среду, 13 октября, Борис Елкин вместе со своим заместителем Валентиной Зубовой провел с новым руководителем подразделения рабочую встречу, на которой обозначил первоочередные задачи. Затем Алексей Саенко был представлен коллективу.
Алексей Саенко родился в Пскове 29 марта 1991 года. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского государственного университета. Работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.
Последние полтора года работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Вел надзор за соблюдением градостроительного законодательства, надзор в сферах закупок и долевого строительства.