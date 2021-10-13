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Общество

В Пскове назначен новый руководитель управления по градостроительной деятельности

13.10.2021 12:45|ПсковКомментариев: 4

Исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова назначили Алексея Саенко. Соответствующее решение принял исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Алексей Саенко

В среду, 13 октября, Борис Елкин вместе со своим заместителем Валентиной Зубовой провел с новым руководителем подразделения рабочую встречу, на которой обозначил первоочередные задачи. Затем Алексей Саенко был представлен коллективу.

Алексей Саенко родился в Пскове 29 марта 1991 года. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского государственного университета. Работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Последние полтора года работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Вел надзор за соблюдением градостроительного законодательства, надзор в сферах закупок и долевого строительства.

Теги: #администрация Пскова #псков #кадровые назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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