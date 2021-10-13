Общество

Псковский алиментщик оплатил долги после запрета управлять автомобилем

Судебные приставы заставили жителя Псковского района погасить долги по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Мужчина не регулярно выплачивал средства на содержание своей дочери. Таким образом, у него накопился долг в размере около 140 тысяч рублей. Оплачивать задолженность пскович не спешил.

Приставы предприняли комплекс мер принудительного характера, в том числе запретили должнику управлять транспортным средством. В результате он погасил долги в полном объеме.