О правилах безопасного поведения в лесу рассказали псковичам

На исходе осени каждый спешит напоследок насладиться уходящими лучами теплого солнца, шуршанием опавших листьев под ногами и красотой пейзажей. Пока золотая пора окончательно не растворилась в предзимней дымке, взрослые и дети стараются выбраться в походы. Однако, чтобы радостное времяпрепровождение не было омрачено трагическими событиями, важно помнить о мерах предосторожности, о которых напомнили в СУ СК России по Псковской области.

Изображения: СУ СК России по Псковской области

СУ СК России по Псковской области перечислил основные правила подготовки к походу в лес

Перед выходом в лес следует предупредить родных или друзей, куда идете и когда планируете вернуться. Стоит заранее изучите на карте тот участок местности, куда хотите отправиться: необходимо наметить понятные ориентиры, изучить расположение ближайших дорог.

Также надо проверьте уровень заряда телефона и положить с собой внешний аккумулятор. Необходимо взять с собой воду, продукты питания, репеллент, бинт и антисептик.

При подготовке к походу в лес следует выбрать одежду со светоотражающими элементами или ярких цветов, чтобы вас было легче заметить. Одеваться стоит многослойно, а перчатки защитят от порезов и укусов. Головной убор поможет избежать солнечного удара.

Даже если есть навигатор, нужно взять с собой бумажную карту местности и компас, предварительно изучив, как ими пользоваться. Если держать рядом свисток и фонарик, они помогут подать сигнал в случае необходимости.

Не стоит уходить далеко от тропы – следует не углубляться в чащу леса, особенно в незнакомых местах. Если идете группой, держитесь вместе или договоритесь о месте сбора. А если в процессе похода пришлось разжигать костер, то, покидая костровище, необходимо убедиться, что огонь потушен полностью.

Если заранее изучить, как выглядят съедобные грибы, это поможет отличить их от ядовитых двойников. Также стоит избегать вторжения в жизнь диких животных: не трогать гнезда, муравейники, не приближаться к диким животным, не слушать громко музыку в лесу.

Также в лесу можно ориентироваться по природным признакам, еще можно запоминать заметные объекты (реки, холмы, вышки), чтобы не ходить кругами. Стоит следить и за временем – лучше возвращаться из леса до наступления темноты, так как ночью ориентироваться сложнее.

А если опасная ситуация всё же возникла, помните: в СК России круглосуточно работает телефонная линия «Ребёнок в опасности». Звонок по номеру 123 (с любого телефона) поможет оперативно сориентировать несовершеннолетних и их законных представителей в экстренных случаях, угрожающих жизни и здоровью.