Общество

Тала Нещадимова рассказала, когда псковичам ожидать первый снег и каким будет конец октября

Когда псковичам следует ожидать первый снег и каким будет конец октября, корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сегодня, 14 октября, отмечается Покров. Как мы видим, сегодня снега нет, а значит, по народной примете, он пока и не ляжет. Ожидать снег в Псковской области можно в конце октября - начале октября», - отметила Тала Нещадимова.

По ее словам, в конце октября в Псковскую область придет неустойчивая погода.

«Ожидаются небольшие дожди, ветер южных, юго-восточных и северо-восточных направлений. При ясной погоде будет теплеть, а в пасмурные дни - холодать. После 25 октября дневные температуры понизятся до +5 градусов, но заморозков, даже ночных, пока не предвидится. В среднем температура будет держаться на уровне 0...+3 градусов», - заключила начальник псковского гидрометцентра.