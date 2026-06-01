Невельская больница опубликовала график выездов врачей в ФАПы на июнь

Невельская межрайонная больница опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» график выездов врачей на фельдшерско-акушерский пункты и участки Невельского муниципального округа на июнь.
Команды из участкового врача-терапевта или фельдшера, медицинской сестры, акушера, медицинской сестры функциональной диагностики приедут в деревню Усть-Долыссы 4 июня, в деревню Лехово 11 июня и в деревню Усово 25 июня.
Посетить Невельскую межрайонную больницу можно в городе Невель на улице Больничной, 5 с понедельника по пятницу с 7:30 до 18:00 и в субботу с 8:00 до 13:00.
Также записаться на прием или связаться с руководством больницы можно по телефонам:
- Заведующий поликлиникой в городе Невель: 8 (811) 51-2-17-81.
- Регистратура поликлиники в городе Невель: 8 (811) 51-2-18-45.
- Детская консультация в городе Невель: 8 (811) 51-2-25-20.
- Регистратура поликлиники в городе Себеж: 8 (811) 40-31-012.
- Детская консультация в городе Себеж: 8 (811) 403-10-04.
- Регистратура поликлиники в городе Новосокольники: 8 (81144) 2-13-54.
- Детская консультация в городе Новосокольники: 8 (81144) 2-10-58.
- Регистратура поликлиники в городе Пустошка: 8 (81142) 2-19-73.
- Регистратура поликлиники в поселке городского типа Усвяты: 8 (811) 50-2-12-88.