Невельская больница опубликовала график выездов врачей в ФАПы на июнь

Невельская межрайонная больница опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» график выездов врачей на фельдшерско-акушерский пункты и участки Невельского муниципального округа на июнь.

Команды из участкового врача-терапевта или фельдшера, медицинской сестры, акушера, медицинской сестры функциональной диагностики приедут в деревню Усть-Долыссы 4 июня, в деревню Лехово 11 июня и в деревню Усово 25 июня.

Посетить Невельскую межрайонную больницу можно в городе Невель на улице Больничной, 5 с понедельника по пятницу с 7:30 до 18:00 и в субботу с 8:00 до 13:00.

