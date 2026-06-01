ЕГЭ 2026 года стартовал в штатном режиме — Кравцов

ЕГЭ-2026 стартовал в штатном режиме, все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Единый государственный экзамен стартовал в штатном режиме. Все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Организационные процессы отлажены», - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

В России 1 июня стартовал основной период ЕГЭ. В 2026 году его сдают почти 750 тысяч человек, в том числе более 663 тысяч выпускников текущего года. Сегодня сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии.