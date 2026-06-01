Игорь Иванов: Забота о детях — один из приоритетов профсоюзного движения

Забота о подрастающем поколении является одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзов. Такое мнение высказал в своем поздравлении с Международным днем защиты детей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
По его словам, особое внимание Псковский облсовпроф уделяет детскому отдыху.
«Ежегодно мы ведем системную работу и помогаем получать льготные путевки для детей в летние оздоровительные лагеря и санатории. Мы убеждены, что каждый ребенок имеет право на качественный, безопасный и интересный отдых, который укрепит его здоровье и подарит силы перед новым учебным годом. В этот праздничный день я от всей души желаю всем ребятам отличного отдыха, верных друзей, ярких впечатлений, новых открытий и теплого, солнечного лета! А всем родителям, бабушкам и дедушкам — крепкого здоровья, терпения, мудрости и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь, а звонкий детский смех звучит как можно чаще!» - добавил председатель облсовпрофа.
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
