Игорь Иванов: Забота о детях — один из приоритетов профсоюзного движения

Забота о подрастающем поколении является одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзов. Такое мнение высказал в своем поздравлении с Международным днем защиты детей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Фото: Псковский облсовпроф

«От имени Псковского областного совета профсоюзов сердечно поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником — Международным днем защиты детей! Первый день лета всегда наполнен детскими улыбками, радостью и ожиданием долгих каникул. Для нас, взрослых, этот праздник — не просто повод порадовать малышей, но и важное напоминание о нашей огромной ответственности за жизнь, здоровье и благополучие подрастающего поколения. Забота о детях, поддержка материнства и детства — один из главных приоритетов профсоюзного движения. Защищая трудовые права родителей, добиваясь достойной заработной платы и безопасных условий труда, профсоюзы в первую очередь заботятся о достатке и спокойствии в каждой семье», - сказал Игорь Иванов.

По его словам, особое внимание Псковский облсовпроф уделяет детскому отдыху.

 

«Ежегодно мы ведем системную работу и помогаем получать льготные путевки для детей в летние оздоровительные лагеря и санатории. Мы убеждены, что каждый ребенок имеет право на качественный, безопасный и интересный отдых, который укрепит его здоровье и подарит силы перед новым учебным годом. В этот праздничный день я от всей души желаю всем ребятам отличного отдыха, верных друзей, ярких впечатлений, новых открытий и теплого, солнечного лета! А всем родителям, бабушкам и дедушкам — крепкого здоровья, терпения, мудрости и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь, а звонкий детский смех звучит как можно чаще!» - добавил председатель облсовпрофа.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

