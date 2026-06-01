Названы победительницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026»

В минувшие выходные в Великих Луках в семейно-досуговом центре «Атмосфера» состоялся большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026». В итоговую церемонию прошли 19 участниц, которые в день финала приняли участие в разных конкурсных этапах. Помимо традиционных дефиле и визитной карточки, девушки участвовали во флаг-шоу, демонстрируя флаги городов-участников движения федерального проекта «Миссис Россия», который был приурочен к Году народного единства, провозглашенный в России в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Отдельное место в программе заняли конкурс кокошников и бикини-шоу. «Изюминкой» финала стал коллективный танцевальный номер участниц в нескольких жанрах. «Венцом» всего шоу стал выход в вечерних нарядах, которого «ждал весь зал».

Помимо конкурсной программы, в шоу принимали участие победительницы разных конкурсов, демонстрируя свои таланты и умения. Специальным гостем концерта стал двухкратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Дмитрий Датмен со своим силовым шоу.

Поддержать шестой сезон конкурса красоты в Великих Луках приехали делегации из Смоленска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Москвы, Ставрополя и Пскова. Впервые в Великих Луках оказались директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва», президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина и действующая «Миссис Россия 2025» Екатерина Семенова, которая была ведущей финальной церемонии.

В рамках финальной церемонии директор фестиваля Николай Королев получил международную награду звезду Woman Star World из рук директора конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва».



В топ-3 «Мисс Великие Луки-2026» вошли «Мисс Великие Луки-2026» Лолита Лептюхова, «Мисс Псковская область Юг-2026» Ксения Прокофьева и «Мисс Великолучанка-2026» Юлия Сергеева.

В топ-3 «Миссис Великие Луки 2026» попали «Миссис Великие Луки-2026» Анна Бондарева, «Миссис Псковская область Юг-2026» Ольга Купцова и «Миссис Великие Луки-2026 гран-при» Марина Шумаркина.

Призерами «Миссис Великие Луки-2026 классик» стали «Миссис Великие Луки-2026 классик» Анастасия Степанова, «Миссис Псковская область Юг-2026 классик» Татьяна Дорофеева и «Миссис Великие Луки-2026 гран-при классик» Маргарита Ефимова.