Общество

В Пскове проверили наличие масок у пассажиров автобусов. ФОТО

Очередная проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте прошла в Пскове 15 октября. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сотрудники областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству при содействии УМВД по городу Пскову проверили наличие индивидуальных средств защиты от коронавируса у пассажиров автобусов.

Проверку вели на выходе из общественного транспорта и в салоне автобуса. Факт нарушения фиксировался с помощью фото- и видеосъемки. Большинство пассажиров были в масках. Выявлено всего несколько нарушений.

Среди нарушителей были представители всех возрастов - юноши, девушки, пенсионеры, люди средних лет и один несовершеннолетний. Проверяющие составили административные протоколы, которые позже будут переданы на рассмотрение в Псковский городской суд. Личности нарушителей без документов полицейские установили с помощью планшетов.

Почти все пассажиры-нарушители масочного режима восприняли происходящее спокойно. Только один застигнутый врасплох мужчина потребовал показать ему указ губернатора, предписывающий ношение масок, и заявил, что будет общаться лишь с сотрудниками полиции. Мужчине пришлось покинуть салон автобуса и продолжить разговор со стражами порядка на остановке.

Проверки будут продолжаться.

Напомним, по данным на 15 октября, число смертей от коронавируса в Псковской области достигло 839. За сутки статистику пополнили еще четыре летальных случая. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 53 653 человек, избавились от инфекции 45 386 пациентов. В настоящее время загрузка ковидного коечного фонда в регионе превышает 80%. На амбулаторном и стационарном лечении от COVID-19 находятся 4 900 человек.