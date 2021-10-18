Общество

Детские учетные записи появятся на портале «Госуслуг» в следующем году

Учетные записи для детей, не достигших 14 лет, появятся на портале «Госуслуг» до конца 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

«У нас сейчас очень много сервисов, ориентированных на детей: электронный дневник, доступ к цифровому контенту. Поэтому до конца года 2022 мы обязательно сделаем возможным получение учетной записи на портале "Госуслуг" для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта», - сказал министр на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в понедельник.

В настоящее время дети младше 14 лет могут оформить только упрощенную учетную запись на портале, а большая часть сервисов доступна из профиля законного представителя. Полная учетная запись доступна для несовершеннолетних после получения паспорта.