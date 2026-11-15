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Минпросвещения и Сбер подписали соглашение о создании модели ИИ для образования

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Сбера Герман Греф подписали соглашение между Минпросвещения России и Сбербанком, предусматривающее сотрудничество в рамках создания модели ИИ для системы общего образования.

Скриншот с видео Маруси Федоровой / ТАСС

Сегодня, 15 ноября, состоялась стратегическая сессия «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур». Мероприятие прошло на площадке школы цифровых технологий «Школа 21» в Москве и объединило 100 участников из 20 регионов страны, пишет ТАСС .

«Подписывается соглашение о сотрудничестве в рамках создания модели искусственного интеллекта для системы общего образования между Министерством просвещения Российской Федерации и публичным акционерным обществом "Сбербанк России". Соглашение о сотрудничестве подписано», — сообщил ведущий в рамках сессии.

 

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