Минпросвещения и Сбер подписали соглашение о создании модели ИИ для образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Сбера Герман Греф подписали соглашение между Минпросвещения России и Сбербанком, предусматривающее сотрудничество в рамках создания модели ИИ для системы общего образования.

Скриншот с видео Маруси Федоровой / ТАСС

Сегодня, 15 ноября, состоялась стратегическая сессия «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур». Мероприятие прошло на площадке школы цифровых технологий «Школа 21» в Москве и объединило 100 участников из 20 регионов страны, пишет ТАСС .