Общество

«Сколково» принимает от псковичей заявки на конкурс решений в сфере инфотехнологий

Фонд «Сколково» открыл прием заявок на участие в конкурсном отборе пилотных проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии» и в соответствии с постановлением правительства России от 3 мая 2019 года №555 «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий» фонд «Сколково» поддерживает проекты первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий.

Форма поддержки — предоставление грантов определенным по итогам конкурсного отбора российским организациям, осуществляющим в качестве заказчиков пилотное внедрение отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий и направленных в том числе на импортозамещение иностранного программного обеспечения и (или) программно-аппаратных комплексов, в целях преобразования технологических или бизнес-процессов в своей деятельности или деятельности своих аффилированных лиц или использующая российское решение для предоставления цифровых сервисов или совершенствования собственного продукта.

Прием заявок продлится до 7 ноября.