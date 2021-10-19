Общество

Опубликованы фотографии новых катеров для перевозки пассажиров на Талабские острова

Санитарные комнаты и современные средства связи есть на новых катерах для перевозки пассажиров на Талабские острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Катера прибыли к месту назначения в деревню Большая Толба на минувшей неделе. 18 октября их осмотрел и. о. главы администрации Псковского района Святослав Колинко, координатор российской части проекта «Общее Чудское озеро — 2» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» и замначальника отдела международного и межрегионального сотрудничества областной администрации Мария Булатова.

После осмотра они отметили качественную отделку помещений для пассажиров, удобное рабочее место капитана, наличие санитарных комнат, современных средств связи, спасательных средств. Участники высоко оценили комфорт и безопасность новых катеров.

Напомним, новые катера прибыли в Псковский район 14 октября. Каждое судно вмещает 30 человек. На линию водный транспорт выйдет весной следующего года.