Общество

Псковский омбудсмен рассказал о случаях чрезмерного применения физической силы сотрудниками ФСИН

Региональный омбудсмен Дмитрий Шахов выступил на международной научно-практической конференции с докладом «Правовые аспекты оценки законности применения физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам региональный уполномоченный по правам человека.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов

Международную научно-практическую конференцию «Пенитенциарная система, государство и общество: проблемы взаимодействия», организовал Псковский филиал Академии ФСИН. В ее работе приняли участие около 100 представителей органов государственной власти региона, руководители и сотрудники структурных подразделений правоохранительных органов, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций ФСИН России, МВД России, Академии МВД Республики Беларусь.

В ходе своего доклада Дмитрий Шахов обратил особое внимание на то, что вопросы соблюдения прав и свобод граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, вступивших в конфликт с законом и находящихся в местах принудительного содержания, всегда находятся под пристальным внимание как общества, так и государства. Дополнительные гарантии соблюдения прав и свобод в отношении этих людей обеспечивают и региональные омбудсмены, которые являются независимыми и неподотчетными, отметил он. «Такие государственные гарантии создают условия для осуществления деятельности региональных государственных правозащитников на принципах справедливости, гуманности, законности, гласности, беспристрастности», - подчеркнул омбудсмен.

Как отметил Дмитрий Шахов, хотя жалоб, поступающих региональным уполномоченным по правам человека на действия по применению физической силы сотрудниками учреждений ФСИН России, не очень много (ежегодно не более 1% от всех жалоб, поступающих по линии ФСИН), но тем не менее в своей практической деятельности они должны давать им оценку, в том числе законности и обоснованности применения такой физической силы.

В своем выступлении псковский омбудсмен обратил внимание на правовые аспекты оценки законности, в том числе общепризнанные принципы и нормы международного права в этой сфере, и обоснованности применения физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей.

В частности, он рассказал о выявленных случаях чрезмерного применения физической силы со стороны сотрудников ФСИН России. По словам уполномоченного, такие факты не остаются незамеченными, в соответствии с новым федеральным законом в адрес руководителей исправительных учреждений выносятся рекомендации, которые подлежат безусловному рассмотрению. После этого обязательно сообщение о принятых мерах региональному омбудсмену.

В завершение своего доклада Дмитрий Шахов ответил на многочисленные вопросы участников конференции и рассказал о событиях, которые легли в основу его доклада.