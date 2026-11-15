В Госдуме предложили перераспределить новогодние выходные
Часть выходных дней с новогодних праздников перенести на майские предложил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.
Фото: ТАСС
«Мы не предлагаем вводить новые выходные дни — мы предлагаем перераспределить те, что уже есть. Например, в наступающем 2027 году новогодние праздники продлятся целых 11 дней — с 31 декабря по 10 января включительно. А майские разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Посередине будут четыре рабочих дня — вот их как раз можно было бы перенести на зиму между Новым годом и Рождеством», — сказал он.
По словам Сергея Миронова, длинные майские выходные удобнее прежде всего жителям сельской местности и дачникам, которые зависят от приусадебного хозяйства, оно «в прямом смысле кормит людей», а май — самое время сеять и сажать.
Кроме того, такой формат подошел бы тем, кто не может позволить себе отдых зимой за границей, считает парламентарий, пишет ТАСС.
«Лыжи и коньки — это, конечно, хорошо, но отдых в летнее время года востребован гораздо больше», — пояснил Сергей Миронов, добавив, что лето в России, значительная часть которой находится на севере, короткое.
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