Часть выходных дней с новогодних праздников перенести на майские предложил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

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«Мы не предлагаем вводить новые выходные дни — мы предлагаем перераспределить те, что уже есть. Например, в наступающем 2027 году новогодние праздники продлятся целых 11 дней — с 31 декабря по 10 января включительно. А майские разделены на две части: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Посередине будут четыре рабочих дня — вот их как раз можно было бы перенести на зиму между Новым годом и Рождеством», — сказал он.

По словам Сергея Миронова, длинные майские выходные удобнее прежде всего жителям сельской местности и дачникам, которые зависят от приусадебного хозяйства, оно «в прямом смысле кормит людей», а май — самое время сеять и сажать.

Кроме того, такой формат подошел бы тем, кто не может позволить себе отдых зимой за границей, считает парламентарий, пишет ТАСС .