Общество

В Стругах Красных подрядчик вновь затягивает сроки ремонта школы

С просьбой собрать очередную планерку на площадке ремонтируемой Струго-Красненской школы обратился к руководству Управления капитального строительства региона председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Причиной общей встречи на объекте послужило отставание строительной организации от плана-графика по двум муниципальным контрактам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Представитель подрядчика присутствовать на планёрке не смог, поэтому факты нарушения сроков руководство школы и представители управления капитального строительства, осуществляющего надзор, фиксировали без аргументации второй стороны. По первому контракту, работы по которому должны были завершиться в августе, до сих пор не покрашена часть фасада, не установлены отливы, не доделано крыльцо и часть пола, не вывезен мусор.

«По этому контракту подрядчику начисляются штрафные санкции. Пени копятся», - констатировал инженер строительного контроля УКС Иван Бурский, курирующий ремонт и строительство объектов в Струго-Красненском районе.

Новый контракт, предполагающий ремонт нескольких кабинетов, двух небольших рекреаций и лестницы до 16 ноября, также осуществляется с задержкой, несмотря на то, что школа нашла возможность изолировать часть здания и допустить проведение ремонта во время занятий. Кроме того, по некоторым видам работ у руководства школы и у надзорной организации есть нарекания к качеству выполненного ремонта и выбору материалов. По словам представителей управления капстроительства, подрядчик уже согласился с необходимостью переложить ламинат в части помещений.

Директор школы Марина Павлова сообщила Александру Котову, что накануне ожидаемой общей планёрки количество рабочих на объекте заметно увеличилось – подобные изменения руководство школы наблюдало и летом. В школу привезли недостающие материалы, в выходные, наконец, приехали сантехники, утеплившие стояки системы отопления.

«Очередное нарушение сроков выполнения контракта вынуждает нас жёстко реагировать на ситуацию. У подрядчика было достаточно времени и летом на первый контракт, и осенью на второй. При необходимом количестве рабочих и адекватном участии в процессе руководителя всё можно было выполнить даже досрочно. Это теперь нужно ловить погоду, ждать каникулы. Причина – исключительно в отношении к делу», - отметил Александр Котов.

Следующую планёрку на объекте 21 октября проведёт глава района Александр Волков. По заверениям подрядчика, к этому дню отставание по основным видам работ будет устранено.

Напомним, на строительной площадке Струго-Красненской школы Александр Котов впервые побывал 5 августа во время рабочей поездки в округ. Тревожная ситуация накануне начала нового учебного года потребовала срочного сбора на объекте представителей заказчика, подрядчика и управления капитального строительства. В течение месяца такие планёрки проходили 1-2 раза в неделю. Общими усилиями основные внутренние работы к 1 сентября удалось завершить – это позволило организовать учебный процесс в одну смену. Однако полностью выполнить контракт подрядчик так и не смог.