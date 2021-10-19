Общество

Минстрой наградил псковичей за организацию рейтингового голосования за объекты благоустройства

В администрации Псковской области вручены награды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России за организацию рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Торжественное мероприятие во вторник, 19 октября, провел заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Василий Осипов напомнил, что регион значительно перевыполнил показатели, установленные федеральным центром. «Это стало возможным благодаря нашей совместной работе. Мы показали, что у нас есть команда, и что она может добиваться поставленных задач», — прокомментировал вице-губернатор. Напомним, что в голосовании приняли участие порядка 57 тыс жителей Псковской области. По его итогам был сформирован список объектов-лидеров, подлежащих благоустройству в 2022 году.

В рамках торжественной церемонии были вручены благодарственные письма Минстроя России. Среди награжденных — волонтеры, представители органов исполнительной власти региона, которые приняли активное участие в организации и проведении первого Всероссийского голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Также была особо отмечена работа Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Отметим, в подготовку и проведение рейтингового голосования были вовлечены около 200 волонтеров. Добровольцы, например, организовывали работу стационарных пунктов, где граждане могли получить информационную и техническую помощь, а также проводили голосование на местах по заявкам трудовых коллективов.