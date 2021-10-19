Общество

Детская и спортивная площадки появятся во дворе на Рижском проспекте в Пскове

Во дворе дома №75 по Рижскому проспекту в Пскове установят новые детскую и спортивную площадки. Современный комплекс появится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Площадку поделят на три зоны. Для детей дошкольного возраста установят качели, горки, карусель-велотренажер и песочницу. Для детей старшего возраста предусмотрели большой игровой комплекс и качели. Для занятий спортом предназначается зона с эллиптическим тренажером, комплексом турников, рукоходом «змейкой» и брусьями. Во дворе также установят скамейки и урны.

Подрядчику предстоит подготовить территорию двора и установить элементы детской площадки. Территория будет безопасной: здесь уложат травмобезопасное резиновое покрытие, установят резиновый бордюр. Все деревянные элементы оборудования отполируют, а углы закруглят. Работы планируется завершить до 30 ноября.

Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».