Общество

В Овсище нашли участок для строительства поликлиники

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки микрорайона Овсище, утвержденный в 2015 году, прошли в Псковской городской Думе 19 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе гордумы, слушания провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. В обсуждении вопроса также приняли участие представители администрации города и жители микрорайона Овсище, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Специалист управления по градостроительной деятельности изложил суть предлагаемых поправок, а также озвучил предложения, которые поступали в письменном виде от жителей и юридических лиц. В частности, предлагалось определить в микрорайоне место под строительство поликлиники. Такой участок найден.

Жители также просили закрепить место под спортивный объект. Над этим вопросом еще предстоит поработать, так как свободных участков в микрорайоне не так много, а к спортивным объектам установлены конкретные требования, действуют нормативы (например, удаленность от улично-дорожной сети), обратили внимание на совещании.

В ходе слушаний также отмечалось, что при возведении новостроек не учли схему улично-дорожной сети и планировки микрорайона Овсище, из-за чего жители сталкиваются с проблемой проезда к своим домам. Вопрос может решить строительство улицы Загородной, которое планировалась на территории Псковского района.

Депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков озвучил предложения жителей, опубликованные в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам публичных слушаний администрации город рекомендовали доработать проект с учетом внесенных предложений.