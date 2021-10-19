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Общество

Строительство нового детского сада завершают в Пскове

20.10.2021 18:38|ПсковКомментариев: 0

Строительство детского сада на улице Коммунальной, 56 в Пскове находится в завершающей стадии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В здании детского сада подходят к концу отделочные работы, идет установка оборудования. В начале ноября планируется начать сборку и установку мебели.

На территории детского сада закачивается монтаж детских площадок и устройство уличного освещения. На пешеходной зоне уложили асфальт и брусчатку. При благоприятных погодных условиях рабочие приступят к укладке резинового покрытия на детских площадках.

На объекте трудятся более 50 специалистов. Все работы идут с соблюдением графика.

Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на декабрь. Заказчиком работ выступает управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Работы выполняются подрядной организацией ООО «Стройсистема».

Дошкольное учреждение на 120 мест возводится в рамках национального проекта «Демография».

Теги: #администрация Пскова #псков #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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