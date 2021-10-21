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Из-за реконструкции МАПП Бурачки образовались очереди на других пропускных пунктах

Из-за снижения пропускной способности МАПП Бурачки в Псковской области в связи с его реконструкцией на других таможенных пунктах образовались очереди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В Псковской области на МАПП Бурачки продолжаются работы по реконструкции, и это ограничило пропускную способность.

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«Водители выбирают другие пункты пропуска в Псковской области для выезда из России, и, конечно, перед другими пунктами пропуска возникают очереди», - заметил источник. Если в одном месте пропускная способность снизилась, и автомашины поехали через другие пункты пропуска, то возникновение очередей неизбежно, добавил собеседник ПЛН.

«Да, люди вынуждены стоять какое-то время, но это не смертельное время. К концу недели всегда образуется затор, так как водители привезли груз и едут обратно», - заключил источник.