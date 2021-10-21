Из-за реконструкции МАПП Бурачки образовались очереди на других пропускных пунктах

Из-за снижения пропускной способности МАПП Бурачки в Псковской области в связи с его реконструкцией на других таможенных пунктах образовались очереди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В Псковской области на МАПП Бурачки продолжаются работы по реконструкции, и это ограничило пропускную способность.
«Да, люди вынуждены стоять какое-то время, но это не смертельное время. К концу недели всегда образуется затор, так как водители привезли груз и едут обратно», - заключил источник.