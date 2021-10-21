Общество

Каждый второй житель Пскова готов работать в «ковидные» каникулы — опрос

Каждый второй житель Псков готов работать в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, несмотря на гарантии выплаты зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

В Пскове 48% опрошенных предпочли бы работать в «ковидные» каникулы, при этом женщины чаще мужчин не против потрудиться в течение нерабочей недели (52% и 49% соответственно).

При наличии выбора половина псковичей предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы. «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки. Так зачем же себе аврал и цейтнот устраивать?», «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск», сказали респонденты.

Тех, кто скорее хотел бы отдыхать, больше всего среди населения до 34 лет (44%) с заработной платой до 49 тысяч рублей (37%). Работать в эти дни чаще предпочли бы псковичи от 35 до 44 лет (54%) с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (59%).