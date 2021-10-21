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Общество

Армен Мнацаканян обеспокоился ходом реставрации древней церкви на берегу Чудского озера

22.10.2021 17:20|ПсковКомментариев: 1

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян проконтролировал ход ремонтно-реставрационных работ в​ храме Михаила Архангела XV века в деревне Кобылье Городище Гдовского района.

«Согласно графику, объект должен быть сдан 30 ноября текущего года. Но, прямо скажем, ситуация тревожная. К сожалению, до сих пор не завершена замена кровли. Она обновлена лишь на шатровой колокольне. Сейчас рабочие трудятся на куполе. Нужно доделать работы на кровле четверика (это уникальное и очень непростое восьмискатное покрытие), еще предстоит выполнить тепло- и пароизоляцию чердачного перекрытия и покрыть кровлю придела.  Сейчас на объекте этим фронтом работ занимаются два человека», - рассказал Армен Мнацаканян в своем профиле в Instagram.

Кроме того, полиэтиленовая временная крыша не выдержала натиска погоды, и по недавно отштукатуренным стенам пошли потеки. «Настоятель храма, отец Никандр, показал мне фотографии. К счастью, обошлось без серьезных последствий», - отметил парламентарий.

Он сообщил, что внешние работы большей частью выполнены. Параллельно бригада из 20 рабочих трудится внутри храма. «Идет отделка, монтаж системы отопления и электрики. Впереди – обустройство полов. Понятно, что технология – штука упрямая: без покрытой кровли и закрытого контура здания некоторые вещи не сделать. А значит – работа тормозится. Все необходимые материалы в наличии, очевидных претензий к качеству работ нет. На следующей неделе состоится совещание с участием ответственных органов», - поделился он и выразил надежду, что после этого проблемных вопросов станет меньше.

«Я взял объект на контроль по поручению сенатора от Псковской области Андрея Турчака. Реставрация древней церкви и благоустройство территории вокруг нее входят в план мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского», - резюмировал Армен Мнацаканян.

Теги: #Единая Россия #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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