В великолукской деревне Дубрава-2 обустроили новые контейнерные площадки для ТКО

Две новые контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов оборудовали в деревне Дубрава-2 Великолукского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экогрупп».

Изображение: ООО «Экогрупп»

Контейнеры объёмом 1,1 кубометра установили в Дачном переулке и на улице Карьерной, дом 14. На каждой площадке размещено по два контейнера.

Вывоз мусора будет проводиться по средам — в первую, вторую, третью и четвёртую среду месяца.

В связи с обустройством новых площадок мешковой сбор отходов по указанным адресам отменён.