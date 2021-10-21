Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псков лучший кофе
Секреты уюта из XIX века
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
Tele2 приглашает на работу
зачем ванна в библиотеке
выхлопные инвестиции
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 21.10.2021 21:449 Система QR-кодов начнет действовать в Псковской области с 30 октября 22.10.2021 17:520 Более 1 млрд рублей по нацпроектам находится под риском неосвоения в Псковской области 22.10.2021 17:205 Армен Мнацаканян обеспокоился ходом реставрации древней церкви на берегу Чудского озера 22.10.2021 17:071 Детскую площадку и прогулочную зону обустроят в Варламовском сквере в Пскове 22.10.2021 17:000 Псковский СОБР стал призером чемпионата по тактической стрельбе 22.10.2021 16:530 Мастер-класс по безболезненной эпиляции посетили финалистки «Миссис Псков 2021»
 
 
 
Самое популярное 22.10.2021 10:256 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 20.10.2021 16:1248 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:595 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 21.10.2021 15:2423 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19 18.10.2021 10:556 Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 1 млрд рублей по нацпроектам находится под риском неосвоения в Псковской области

22.10.2021 17:52|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ сегодня, 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В своем обращении к руководству органов исполнительной власти региона и главам муниципалитетов Михаил Ведерников озвучил показатель кассового исполнения проектов в области — сейчас он составляет 64%. В общей сложности на сегодняшний день под риском неосвоения более 1 млрд рублей. При этом, как отметил глава региона, среди проблемных объектов нет новых, каждый неоднократно разбирался в рамках рабочих совещаний.

Половина указанной суммы (583 млн рублей) — это мероприятия по строительству школ в рамках нацпроекта «Образование». Еще 234 млн рублей, которые находятся под риском, — это средства нацпроекта «Жилье и городская среда», проинформировал губернатор. «В этой части ряд муниципалитетов отработал максимально оперативно. Особенно хочу отметить Себежский и Опочецкий районы. В них благоустройство было завершено досрочно и на 100%. Благодарю вас за работу. С другой стороны, некоторые показывают удивительный непрофессионализм», — отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, риски имеются по направлениям «Демография» и «Туризм и индустрия гостеприимства». На каждом из них под вопросом освоение более 150 млн рублей.

Начальник управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова в продолжение темы освоения федеральных средств проинформировала о направлениях нацпроектов, которые успешно реализуются в регионе. Так, на 100% выполнены мероприятия проекта «Цифровая экономика», выше показателей 60–70% направления «Безопасные качественные дороги», «Экология» и «Малое и среднее предпринимательство».

Неизменной задачей региона является общий показатель освоения средств не ниже 95%. При условии, что это уже третий год участия области в нацпроектах, губернатор выразил надежду на позитивную динамику в текущем году. «Каждый несет персональную ответственность за свое направление. Как и в прошлом году, в отношении руководителей направлений, которые окажутся в „красной“ зоне, будет подниматься вопрос о соответствии занимаемой ими должности», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что мероприятия нацпроектов находятся на контроле аппарата уполномоченного представителя президента РФ, и сообщил о предстоящем докладе полпреду. «В отличие от руководства области, никто вас там жалеть не будет, на понимание и сочувствие рассчитывать не приходится», — заметил он.

В рамках совещания были подробно обсудили ход работ и проблемные вопросы объектов направлений образования, демографии, ЖКХ, туризма и спорта.

Вера Емельянова проинформировала о завершающем этапе работ в детском саду на улице Коммунальной в Пскове. Планируется, что объект будет завершен в начале декабря и до нового года пройдет процедуру лицензирования. Ожидается, что детей учреждение примет в начале 2022 года.

В отношении спортивных объектов стало известно, что готовится к открытию ФОКОТ в городе Дно, построенный по проекту «Спорт - норма жизни». На объекте осталось завершить установку малых архитектурных форм. Опробовать снаряды и игровые площадки спортсмены района смогут в ноябре.

В ходе обсуждения реализации проектов было отмечено, что в Печорском районе их исполнение серьезно отстает по срокам. В связи с этим губернатор раскритиковал работу главы муниципалитета Сергея Тарасика и районной администрации. Михаил Ведерников указал на поверхностное отношение и несамостоятельность руководства района в исполнении поставленных задач, а также необходимость постоянного вмешательства администрации области в решение наиболее сложных вопросов. Михаил Ведерников призвал Сергея Тарасика к более ответственному отношению к работе на занимаемом посту и полному включению в реализацию мероприятий федерального уровня.

Добавим, в рамках совещания также рассмотрели новые возможности и инструменты для работы подрядных организаций, задействованных на объектах нацпроектов. Речь, в частности, идет об оперативном предоставлении компаниям займов на исполнение контрактов.

Теги: #Псковская область #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 1127 человек
22.10.2021, 18:490 Псковский театр скорректировал свой репертуар из-за ограничений 22.10.2021, 18:060 Бездомный избил порховича до смерти в ходе застолья 22.10.2021, 17:520 Более 1 млрд рублей по нацпроектам находится под риском неосвоения в Псковской области 22.10.2021, 17:381 Виктор Иващенко о проблемах районов и решении задач в сфере ЖКХ
22.10.2021, 17:227 Юных псковичей отправили в тюрьму за избиение трех бездомных мужчин, двое из которых скончались 22.10.2021, 17:205 Армен Мнацаканян обеспокоился ходом реставрации древней церкви на берегу Чудского озера 22.10.2021, 17:140 Более 4 тысяч человек остаются без электроснабжения в Псковской области из-за ветра 22.10.2021, 17:120 В Пскове будут судить водителя погрузчика, наехавшего на пешеходов
22.10.2021, 17:071 Детскую площадку и прогулочную зону обустроят в Варламовском сквере в Пскове 22.10.2021, 17:041 Гендиректор «ПсковАгроИнвеста»: Мы стараемся сдерживать рост цен на свою продукцию 22.10.2021, 17:000 Псковский СОБР стал призером чемпионата по тактической стрельбе 22.10.2021, 16:530 Мастер-класс по безболезненной эпиляции посетили финалистки «Миссис Псков 2021»
22.10.2021, 16:460 Два светофора отключат в Пскове 25 октября 22.10.2021, 16:420 Более 4,5 миллионов рублей задолжали работникам псковские организации 22.10.2021, 16:390 Перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной перекроют в Пскове 22.10.2021, 16:380 До 8 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 23 октября
22.10.2021, 16:270 Жителя Пыталовского района оштрафовали за унижение пограничника 22.10.2021, 16:140 Видеофакт: Дом горит в Печорах 22.10.2021, 16:117 Директор «Псковмясопрома» заявил о реальной угрозе среднему бизнесу 22.10.2021, 16:040 ВТБ в Псковской области определил график обслуживания розничных клиентов в нерабочие дни
22.10.2021, 15:530 Энергетики ликвидируют последствия непогоды в Псковской области 22.10.2021, 15:450 Команда Tele2 в Пскове приглашает на работу специалиста по корпоративным продажам 22.10.2021, 15:400 Дмитрий Быстров: Решение о двухнедельных каникулах правильное и своевременное 22.10.2021, 15:260 Псковичей предупредили о возможности повторного выпадения града 22 октября
22.10.2021, 15:220 Жителя Ленобласти разыскивают в псковском регионе 22.10.2021, 15:180 Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых 22.10.2021, 15:071 В Москве ураган повредил стену Кремля. ВИДЕО 22.10.2021, 15:060 Контейнерную площадку перенесли на улице Спегальского в Пскове
22.10.2021, 15:053 Владельцев гостевого дома в Пскове привлекли к ответственности за захват земли 22.10.2021, 14:460 Каждый второй житель Пскова готов работать в «ковидные» каникулы — опрос 22.10.2021, 14:330 Дмитрий Быстров о перспективах и проблемах развития Островского района. ВИДЕО 22.10.2021, 14:230 Гостья угнала автомобиль у жителя Усвят
22.10.2021, 14:130 Виктор Остренко: Инициатива дополнить закон понятием сельского туризма исходила от регионов 22.10.2021, 14:0814 Псковичка предложила новую форму взаимодействия школьников 22.10.2021, 14:030 Субботник провели на территории Горводоканала в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.10.2021, 14:000 Из-за сильного ветра жители Порхова и 10 деревень остались без света
22.10.2021, 13:570 Глава облсовпрофа Игорь Иванов об историческом визите и общем деле 22.10.2021, 13:430 Фотофакт: Ливень с градом в Пскове 22.10.2021, 13:331 Улицу Александра Невского отремонтируют в Пскове 22.10.2021, 13:180 «Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году? ВИДЕО
22.10.2021, 13:145 Резидент «Моглино»: Вопрос о прибыли не стоит 22.10.2021, 13:131 Почти на 9% подорожали перелеты в России после объявления нерабочих дней 22.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым 22.10.2021, 12:540 На змей и тараканов в общежитии жалуются великолучане
22.10.2021, 12:302 Вакцинироваться от COVID-19 лучше ранним утром - исследование 22.10.2021, 12:150 Ограничения приставов заставили алиментщика из Гдова погасить долги 22.10.2021, 12:130 Пьяного водителя задержали порховские сотрудники ГИБДД 22.10.2021, 12:092 Партия вакцины «КовиВак» поступит в великолукскую больницу
22.10.2021, 12:060 Дмитрий Быстров станет гостем программы «Собственной персоной» 22.10.2021, 11:390 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек 22.10.2021, 11:351 В Роспотребнадзоре назвали пожизненное противопоказание к вакцинации 22.10.2021, 11:310 МЧС предупреждает псковичей о непогоде и советует парковать транспорт вдали от деревьев
22.10.2021, 11:240 Знакомство в баре обернулось для псковича потерей денег и телефона 22.10.2021, 11:194 Врач спрогнозировал введение в России новых нерабочих дней 22.10.2021, 11:145 Интерактив: Растеряли силы по дороге 22.10.2021, 11:040 Часть работников псковских организаций с 25 октября переведут на удаленку
22.10.2021, 10:591 Псковичка ударила ножом знакомого за аморальное поведение и села в тюрьму 22.10.2021, 10:552 Концепцию развития велотранспортной системы разрабатывают в Пскове 22.10.2021, 10:530 Контрабандистов обнаружили в лесу псковские пограничники 22.10.2021, 10:5025 О возможности введения в Псковской области тотального локдауна заявил губернатор
22.10.2021, 10:380 Новый подрядчик начал строительство ФОКОТа в Псковском районе 22.10.2021, 10:300 «Хайпожоры»: Почему нельзя говорить слово «локдаун» и как в соцсетях матерились в 2021 году? 22.10.2021, 10:256 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 22.10.2021, 10:240 Псковский ОМОН показал фотографии с полевого выхода
22.10.2021, 10:161 Псковский губернатор предупредил пенсионеров о смертельно опасных последствиях коронавируса 22.10.2021, 10:118 В Белоруссии отменили масочный режим 22.10.2021, 10:082 Литературная встреча с Николаем Рассадиным пройдет в Пскове 22 октября 22.10.2021, 10:052 Псковских школьников призвали не воспринимать объявленные выходные как каникулы
22.10.2021, 10:003 «Каждый день учиться новому»: руководитель FIT SERVICE на Чудской о карьерном росте, футболе и режиме 24/7 22.10.2021, 09:571 Михаил Ведерников: Ограничения могли бы быть более радикальными 22.10.2021, 09:520 Великолучанки отличились на турнире по самбо в Москве 22.10.2021, 09:400 Сети водоснабжения ремонтируют на перекрестке улиц Толстого и Вокзальной в Пскове
22.10.2021, 09:340 Нежилой дом горел ночью в Опочке 22.10.2021, 09:206 Длительная терапия требуется многим инфицированным коронавирусом псковичам - губернатор 22.10.2021, 09:170 Кабмин обсудит выделение денег на пособия в связи с ухудшением эпидобстановки 22.10.2021, 09:103 Автомобиль сбил подростка в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru