Общество

Более 1 млрд рублей по нацпроектам находится под риском неосвоения в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ сегодня, 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В своем обращении к руководству органов исполнительной власти региона и главам муниципалитетов Михаил Ведерников озвучил показатель кассового исполнения проектов в области — сейчас он составляет 64%. В общей сложности на сегодняшний день под риском неосвоения более 1 млрд рублей. При этом, как отметил глава региона, среди проблемных объектов нет новых, каждый неоднократно разбирался в рамках рабочих совещаний.

Половина указанной суммы (583 млн рублей) — это мероприятия по строительству школ в рамках нацпроекта «Образование». Еще 234 млн рублей, которые находятся под риском, — это средства нацпроекта «Жилье и городская среда», проинформировал губернатор. «В этой части ряд муниципалитетов отработал максимально оперативно. Особенно хочу отметить Себежский и Опочецкий районы. В них благоустройство было завершено досрочно и на 100%. Благодарю вас за работу. С другой стороны, некоторые показывают удивительный непрофессионализм», — отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, риски имеются по направлениям «Демография» и «Туризм и индустрия гостеприимства». На каждом из них под вопросом освоение более 150 млн рублей.

Начальник управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова в продолжение темы освоения федеральных средств проинформировала о направлениях нацпроектов, которые успешно реализуются в регионе. Так, на 100% выполнены мероприятия проекта «Цифровая экономика», выше показателей 60–70% направления «Безопасные качественные дороги», «Экология» и «Малое и среднее предпринимательство».

Неизменной задачей региона является общий показатель освоения средств не ниже 95%. При условии, что это уже третий год участия области в нацпроектах, губернатор выразил надежду на позитивную динамику в текущем году. «Каждый несет персональную ответственность за свое направление. Как и в прошлом году, в отношении руководителей направлений, которые окажутся в „красной“ зоне, будет подниматься вопрос о соответствии занимаемой ими должности», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что мероприятия нацпроектов находятся на контроле аппарата уполномоченного представителя президента РФ, и сообщил о предстоящем докладе полпреду. «В отличие от руководства области, никто вас там жалеть не будет, на понимание и сочувствие рассчитывать не приходится», — заметил он.

В рамках совещания были подробно обсудили ход работ и проблемные вопросы объектов направлений образования, демографии, ЖКХ, туризма и спорта.

Вера Емельянова проинформировала о завершающем этапе работ в детском саду на улице Коммунальной в Пскове. Планируется, что объект будет завершен в начале декабря и до нового года пройдет процедуру лицензирования. Ожидается, что детей учреждение примет в начале 2022 года.

В отношении спортивных объектов стало известно, что готовится к открытию ФОКОТ в городе Дно, построенный по проекту «Спорт - норма жизни». На объекте осталось завершить установку малых архитектурных форм. Опробовать снаряды и игровые площадки спортсмены района смогут в ноябре.

В ходе обсуждения реализации проектов было отмечено, что в Печорском районе их исполнение серьезно отстает по срокам. В связи с этим губернатор раскритиковал работу главы муниципалитета Сергея Тарасика и районной администрации. Михаил Ведерников указал на поверхностное отношение и несамостоятельность руководства района в исполнении поставленных задач, а также необходимость постоянного вмешательства администрации области в решение наиболее сложных вопросов. Михаил Ведерников призвал Сергея Тарасика к более ответственному отношению к работе на занимаемом посту и полному включению в реализацию мероприятий федерального уровня.

Добавим, в рамках совещания также рассмотрели новые возможности и инструменты для работы подрядных организаций, задействованных на объектах нацпроектов. Речь, в частности, идет об оперативном предоставлении компаниям займов на исполнение контрактов.