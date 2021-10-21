Общество

«Они убивают»: врач перечислил смертельно опасные лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые вредные для сердца лекарственные препараты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Наиболее кардиотоксичные средства, по мнению врача, — препараты для химотерапии. Самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, обладают прямым кардиотоксичным эффектом, утверждает специалист.

«То есть мы даем (препарат - ред.), понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», — заявил Мясников.

Медик также отметил, что при неправильном применении вред сердцу могут нанести нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Они могут привести к повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны, подчеркнул врач.

«Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя. Либо давать с очень большой осторожностью под наблюдением врача», — предупредил Мясников.

Он подчеркнул, что нестероидные противовоспалительные препараты — самые опасные для сердца из тех, что свободно продаются без рецепта.

«Мы не знаем, сколько людей они убивают», — отметил Мясников.

Кроме того, по словам специалиста, антибиотики могут вызывать аритмию и при этом обладают множеством побочных действий на другие органы. А лекарство для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии дигоксин при передозировке приводит к смертельно опасной аритмии.

Длительный прием лекарств от изжоги нарушает всасывание магния, что также приводит к снижению уровня кальция и калия. Из-за этого повышается риск анемии и инфаркта, объяснил медик.

В список потенциально опасных для сердца препаратов Мясников также внес сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.