Общество

Большинство участников опроса ПЛН выступили против награждения Пересильд за полет в космос

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей выступили против награждения Юлии Пересильд как первого актера-космонавта. Это следует из опроса, в котором приняли участие 1 500 человек.

Почти 55% респондентов указали на то, что вместе с Юлией Пересильд «в космос улетели нужные для борьбы с бедностью миллиарды», поэтому ни о какой награде нельзя вести речь.

8,27% опрошенных считают, что полет – это уже «сказочный» подарок. 7,73% респондентов высказали мнение, что актриса выполняла свою работу, за которую ей и так платят деньги.

Почти 14% читателей, принявших участие в опросе, считают, что полет Юлии Пересильд на МКС – это «позорная страница в истории российской космонавтики».

5,53% респондентов выбрали вариант ответа: «Ей нужно присвоить звание Героя России, как и всем, кто впервые полетел в космос». Почти 2,5% читателей тоже выступили за ее награждение, а более 4% респондентов считают нужным присвоить ей звание Почетного гражданина Пскова.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?».