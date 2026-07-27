Продолжается прием заявок на шестой сезон «Знание. Премия»

Российское общество «Знание» продолжает шестой сезон главной просветительской награды страны «Знание. Премия».

Заявки принимаются до сентября 2026 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2025–2026 годах. Многолетняя лекторская деятельность будет отдельно отмечена в рамках новой номинации имени С. И. Вавилова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

«Знание. Премия» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Подать заявки можно в 16 номинациях, включая две новые. К Году единства народов России приурочена номинация «За вклад в сохранение единства народов России»: к участию приглашаются просветители и проекты, способствующие укреплению межнационального единства через общие традиционные ценности.

Для признания заслуг в лекторской деятельности и укрепления традиций отечественного просвещения учреждена номинация имени С. И. Вавилова — первого председателя правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (с 1963 года — Общество «Знание»). Претендовать на номинирование могут представители разных сфер, демонстрирующие высокий уровень лекторского мастерства. При оценке достижений учитывается как многолетний труд, так и высокая интенсивность в области распространения достоверных знаний.

«Уже пять лет Знание. Премия выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством. В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Экспертный совет «Знание. Премия» выберет лучшего просветителя и просветительский проект вкаждом субъекте РФ и сформирует федеральный шорт-лист в 16 номинациях. С 2025 года претендовать на номинирование могут и соотечественники за рубежом. Граждане других стран приглашаются к участию в номинации «Иностранный просветитель года». Она направлена на признание тех, кто борется с фальсификацией и объективно освещает исторические факты о России, рассказывает о новых возможностях и перспективах в стране, о ее роли на международной арене в разных сферах.

«Знание. Премия» — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Обществом «Знание» в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявки из 89 регионов России и 79 зарубежных стран.