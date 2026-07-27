Останки советских воинов перезахоронили на мемориале «Жидилов Бор» в Псковском округе

Останки 14 советских воинов, погибших при освобождении Псковского района от немецко-фашистских захватчиков, преданы земле на воинском мемориале «Жидилов Бор», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

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Проститься с безымянными героями и отдать дань памяти всем, на чью долю выпали ужасы Великой Отечественной войны, в 82-ю годовщину освобождения района пришли местные жители, ветераны, поисковики, участники молодёжных патриотических объединений, представители федеральной, областной и муниципальной власти. Законодательное Собрание Псковской области на торжественно-траурной церемонии представлял вице-спикер Игорь Дитрих, также на митинге присутствовала сенатор РФ от законодательного органа Наталья Мельникова.

Открыла памятное мероприятие глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова. Руководитель муниципалитета отметила, что каждая годовщина освобождения района отмечается с особым чувством гордости и глубокого уважения к тем героическим подвигам, которые совершали защитники и труженики Псковской земли во имя будущего своих потомков.

«Сегодня мы вспоминаем каждого из тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за мир и за наше будущее. Благодаря этим бойцам мы с вами живём, строим, развиваем и планируем будущее нашего округа – маленькой территории в рамках всего нашего огромного государства, но уникальной и важной части большого целого», - сказала Наталья Фёдорова.

Приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова по его поручению зачитал министр сельского хозяйства Николай Романов:

«Мы всегда будем помнить и чтить мужество воинов-освободителей, смелость партизан и подпольщиков, стойкость мирных жителей. Сейчас уроженцы Псковского района участвуют в специальной военной операции, продолжая победную летопись Отечества. Спасибо нашим ветеранам и сегодняшним защитникам Родины за мужество и верность долгу».

Заместитель председателя Собрания Игорь Дитрих отметил, что памятная дата – это не просто день календаря, а напоминание о том, каким количеством человеческих жертв была завоёвана независимость страны.

«Мы отдаём честь как известным героям, так и безымянным защитникам, чьи останки до сих пор лежат на полях сражений минувшей войны. Каждый год мы находим павших солдат, возвращаем память и восстанавливаем историческую правду», – обратился к участникам памятного мероприятия Игорь Дитрих.

О нерушимой связи поколений сказал, выступая на митинге, депутат Собрания Псковского муниципального округа, ветеран боевых действий, участник СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Ключко:

«Сейчас в зоне специальной военной операции подвиги наших предков – героев-победителей умножают наши ребята, которые проявляют на фронте массовый героизм, мужество и отвагу, не посрамив честь наших великих предков».

Церемония перезахоронения останков солдат началась с заупокойной литии. Затем останки бойцов Красной Армии с воинскими почестями были преданы земле. Из 14 обнаруженных поисковиками бойцов по подписному портсигару удалось установить личность только одного из них – рядового Ивана Ререкина.

«Для нас, поисковиков, эта война ещё продолжается. Мы ближе всех к ней – трогаем её буквально руками, смотрим на неё глазами и ощущаем сердцем. Это наш обнажённый поисковый нерв», – сказал от лица всех участников поискового движения руководитель военно-патриотической областной поисковой организации «След Пантеры» Дмитрий Иванов.

Память павших защитников Отечества и погибших при освобождении края мирных жителей почтили минутой молчания. Участники памятного мероприятия возложили цветы на могилу героев и к воинским обелискам.

На воинском захоронении «Жидилов Бор» покоится прах более 300 красноармейцев – в годы Великой Отечественной войны в окрестностях населённого пункта шли кровопролитные бои. Здесь же совершил подвиг Герой Советского Союза Илья Коровин, который во время сражения закрыл собой пулемётный дзот, чтобы его однополчане смогли выполнить боевую задачу. Мемориал был открыт в 1999 году, а 22 июня 2009 года установлена часовня во имя святых благоверных князей Александра Невского и Дмитрия Донского в память о защитниках Отечества.