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В Великих Луках защитили права жителя Тверской области, ставшего жертвой мошенников

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Великолукский городской суд защитил права жителя Тверской области, ставшего жертвой мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Согласно материалам дела, в период с 4 по 6 апреля истец под психологическим давлением неустановленных лиц снял со своей банковской карты 600 тысяч рублей и перевёл эти деньги на карту жителя Республики Татарстан.

Злоумышленники действовали по классической схеме: представлялись сотрудниками госорганов, вынуждали выполнять финансовые операции.

Истец был признан потерпевшим по уголовному делу в апреле 2026 года. Однако, не дожидаясь завершения уголовного разбирательства, он обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд установил, что ответчик (житель Республики Татарстан) получил денежные средства от истца без каких-либо законных оснований (не было ни договоров, ни долговых расписок), а истец действовал под влиянием обмана и психологического давления (его воля на перевод денежных средств отсутствовала), и удовлетворил исковые требования.

С ответчика взыскана сумма неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими средствами, а также проценты по ключевой ставке Банка России до момента фактического погашения долга, судебные расходы.

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