Общество

Систему видеонаблюдения монтируют у памятника «Зарождение Знамени Победы» в Идрице

Работы по возведению памятного монумента «Зарождение Знамени Победы» продолжаются в Псковской области. Мемориал устанавливают у федеральной трассы М-9 «Балтия» на въезде в поселок Идрица Себежского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время на подготовленную площадку установлены шесть элементов конструкции. В целом памятник будет состоять из 10 пилонов разной высоты, выстроенных в два ряда. Они будут представлять художественную композицию, напоминающую полотнище знамени. Именно этот проект российского скульптора-монументалиста и архитектора Дениса Стретовича победил в конкурсном отборе.

На территории памятника провели комплекс работ по благоустройству. Прогулочные дорожки вымостили тротуарной плиткой, создали земляную насыпь. На участке установили информационные стенды, скамейки и урны, беседки и санитарный комплекс, включающий туалетную комнату для маломобильных граждан. К территории монумента примыкает и оборудованная автостоянка, где предусмотрены парковочные места и для туристических автобусов.

В ходе работ по благоустройству территории также приняли решение о внесении изменений в проект, которые направлены на обеспечение безопасности пеших посетителей. Так, напротив монумента организованы освещаемый нерегулируемый пешеходный переход и мостик через придорожный ров.

В настоящее время проводится монтаж систем видеонаблюдения, что позволит избежать актов вандализма, отметили в администрации. В ближайшее время будет организована динамичная подсветка мемориала. «Работы на объекте находятся на завершающей стадии», - рассказал генеральный директор подрядной организации Валерий Башлыков. Он отметил, что рабочие со всей ответственностью подходят к исполнению поставленных задач, понимая, как монумент важен для Псковской области и для жителей. Валерий Башлыков также добавил, что деятельность на объекте ведется в тесном контакте с администрацией поселка Идрица, главой Себежского района и руководством органов исполнительной власти региона.

Напомним, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. При поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.

Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и государственной реликвией России.