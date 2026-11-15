Молодежная географическая школа завершилась на базе Псковского государственного университета. Как сообщили в пресс-службе вуза, проект получился насыщенный: научная конференция, лекции ведущих специалистов, проектный интенсив «Форпост "Вместе"», участие в Большом этнографическом диктанте.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Финальным аккордом стал научно-образовательный квиз по исторической и политической географии постсоветского пространства. В интеллектуальном состязании приняли участие семи команд — студенты и молодые ученые.

Вопросы были разделены на тематические раунды: от «Когда карта была другой» и «Места по трем подсказкам» до «Географии в кадре» и блиц-тура «Риск на карте».

Например, нужно было вспомнить, что город Фрунзе сегодня называется Бишкек, а столица Узбекской ССР в 1930 году переместилась из Самарканда в Ташкент. Не обошлось и без культурного наследия: команды угадывали города по картинам Марка Шагала («Витебск») и Архипа Куинджи («Днепр»), а также отвечали на вопросы о литературных героях.

По итогам напряженной борьбы победу одержала команда «Инфоповод» — смешанный состав из студентов ПсковГУ и гостей школы, географов из Санкт-Петербурга и Перми.

«Квиз стал отличным завершением проекта. Это не просто проверка знаний, а возможность увидеть, как география переплетается с историей, литературой и искусством. Конечно, мы рады, что победа досталась и нашим студентам в тандеме с коллегами из других регионов», — отметил начальник управления научной деятельности ПсковГУ Василий Фролов.

Всероссийская молодежная географическая научная школа «Историческая и политическая география постсоветского пространства» проходила в ПсковГУ с 11 по 14 ноября и собрала более 100 молодых исследователей из 12 регионов России и Беларуси.

Проект реализован при поддержке Русского географического общества.