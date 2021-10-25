Общество

Летчики доставили крупногабаритные грузы из псковского региона в Ленобласть

Экипажи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили задачи по доставке грузов из Псковской области в рамках учебно-тренировочных полетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: structure.mil.ru

В рамках тренировки летчики, выполнив перелеты с аэродрома базирования в Псковской области на оперативный аэродром в Ленобласти, доставили крупногабаритные грузы, имитирующие тяжелую военную технику. Полеты со специальным учебным грузом на борту проводили с посадкой на неподготовленные площадки.

Сверхтяжелый транспортный вертолет Ми-26 является самым мощным и крупным из серийно выпускаемых вертолетов в мире. Максимальная масса перевозимого вертолетом груза составляет 20 тонн.

Стоящие на вооружение ЗВО транспортные вертолеты Ми-26 выполняют задачи по перевозке личного состава, грузов, военной техники и вооружения.