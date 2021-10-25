Общество

Псковский школьник предложил улучшить экологию через игру

Финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученик 11-го класса многопрофильного правового лицея №8 Денис Жгунов презентовал игру, которая поможет улучшить экологию на планете. Школьник принимал участие в «Большой перемене» по направлению «Расскажи о главном!». В полуфинале, в рамках темы «Дом, в котором нам жить», разработал игру, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: личный архив Дениса Жгунова

«Главной целью этой игры является изменение состояния нашей планеты и окружающей среды. В начале игры дается планета с загрязненной водой, воздухом, вырубленным лесом. Там будет несколько вариантов действий. От выбранного игроком действия будет зависеть, будет ли наша планета улучшаться или нет», - пояснил Денис Жугнов. Школьник добавил, что игру пока не создали, но он надеется на реализацию проекта в перспективе.

Теперь пскович поедет на финал в Международный детский центр «Артек». «Это невероятно интересный опыт. Ребята моего возраста, каждый по-своему талантливый, яркий и интересный, съезжаются в одном месте, и это очень круто! Я был в шоке от того, насколько у нас классная молодежь, которая интересуется многим. Именно в таких конкурсах нам нужно участвовать», - заключил финалист.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли 8 учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2.