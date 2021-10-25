Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области почти вдвое превысила показатели по РФ

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю превысила среднероссийские показатели в 1,8 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

18-24 октября заболеваемость в регионе повысилась по сравнению с предыдущей неделей на 10,8% (на 186 случаев) и составила 304,73 на 100 тысяч населения (1908 случаев). В то же время показатель по стране составляет 169,64 случая на 100 тысяч населения.

Среди зарегистрированных за неделю заражений коронавирусом в форме ОРВИ проходят 1587 случаев, в форме внебольничной пневмонии – 254 случая. Кроме того, было выявлено 67 случаев бессимптомного течения инфекции.

Среди выявленных заболевших – 217 детей и подростков в возрасте до 18 лет. Наибольший уровень заболеваемости отмечен в возрастной группе от 30 до 49 лет (599 случаев).

При этом в 12 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднеобластного уровня. Это Красногородский, Новосокольнический, Дедовичский, Невельский, Пушкиногорский, Стругокрасненский, Куньинский, Великолукский, Псковский, Пустошкинский, Локнянский районы и в город Великие Луки. В Пскове за неделю зарегистрировали 470 случаев или 223,45 на 100 тысяч населения.

«Вакцинация — это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям», - добавили в управлении Роспотребнадзора по региону.