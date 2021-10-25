Общество

Мишустин призвал губернаторов внимательно следить за вакцинацией от COVID-19 в нерабочие дни

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 призвал губернаторов внимательно следить за вакцинацией от COVID-19 в нерабочие дни, сообщается на сайте кабмина.

Фото: пресс-служба правительства России

«Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно. Более того, на должном уровне необходимо поддерживать уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя выявлять заболевших, оказывать им помощь, обезопасить окружающих от заражения. Прошу глав субъектов Российской Федерации внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни, которые были объявлены президентом», - сказал он.

Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех регионах. «Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это, прежде всего, те, кто вовремя не сделал прививку. Врачи борются за их жизнь», - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории, а также увеличить количество нерабочих дней. «Во многих субъектах Российской Федерации уже приняли такое решение», - добавил Михаил Мишустин.

Смотрите также Путин подписал указ о нерабочих днях в России

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября.