Общество

В Госдуме предложили уголовную ответственность для «бессовестных работодателей»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил уголовную ответственность для «бессовестных работодателей». Он считает, что нужно усиливать ответственность для тех руководителей, которые могут платить зарплаты больше МРОТ, но не делают этого. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В ходе обсуждения законопроекта о повышении МРОТ Вячеслав Володин отметил, что среди работодателей в России есть те, кто «начисляют зарплату в конвертах, используют "серые" схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 млн рублей, и другие средства роскоши».

«Это вопрос, который надо там также увязывать при обсуждении, и, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей», — сказал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что МРОТ — это государственная гарантия, ниже этой суммы платить не могут, и предложил совместно с правительством изучить, почему на предприятиях, где высокие рентабельность и доходность, зарплату выплачивают на уровне МРОТ.

«Если говорим о работниках сельского хозяйства, я вам приводил пример: хозяйства — миллионеры, собственники – миллиардеры, а при этом заработная плата – в размере МРОТ. Этим гражданам надо совесть вернуть и поспособствовать нам через Уголовный кодекс», — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, это «лазейки». «Лазейки для бессовестных работодателей. Об этом надо тоже поговорить. Тогда эта дискуссия перерастет в решение», — считает Вячеслав Володин.

Он сказал, что правильно было бы внести законы, которые, с одной стороны, повысят ответственность, а, с другой стороны, мотивируют руководителей предприятий и руководителей регионов.

Председатель Госдумы напомнил, что регионы вправе принимать свои решения по уровню МРОТ, но не ниже установленного на федеральном уровне.

«Нам надо сделать все для того, чтобы было прозрачно в работе предприятий. А там, где выплачивают заработную плату на уровне МРОТ, пускай объясняют, почему нельзя повышать. Нам надо стимулировать (их - ред.), защищая права человека труда», — заключил Вячеслав Володин.