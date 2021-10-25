Общество

В Усвятском районе перезахоронили останки 14 советских воинов

Перезахоронение останков 14 советских бойцов прошло в рамках празднования 78-й годовщины освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: районная газета «Новая жизнь»

Личность одного из солдат удалось установить с помощью обнаруженного компаса. Это Давыдов Иван Васильевич, военнослужащий 47-ой стрелковой дивизии. К воинскому захоронению возложили цветы и венки.

Поздравления жителям муниципалитета в этот памятный день направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что это особая дата для каждого жителя района. «Мы с глубокой благодарностью вспоминаем защитников, освободителей и жителей Усвятского района, которые во время оккупации оказывали сопротивление врагу, не падали духом и сохранили верность Родине», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он выразил признательность ветеранам Великой Отечественной войны. В Усвятском районе проживают две участника войны, 37 тружеников тыла, 28 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 8 вдов участников войны.

«Это истинные герои, которые отстояли родную землю и защитили нашу страну от страшного и жестокого врага. Вы — наше особое достояние, пример преданности Родине для каждого из нас. Спасибо вам!» — сказал Михаил Ведерников.