Общество

В Идрице перенесли официальное открытие монумента «Зарождение Знамени Победы»

Открытие памятного знака «Зарождение Знамени Победы» в Идрице перенесли из-за коронавирусных ограничений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Решение были принято губернатором Псковской области совместно с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко в ходе рабочей встречи. Изначально, монумент планировали открыть в начале ноября, но, как отметил губернатор, нецелесообразно открывать столь значимый для региона объект в период действия ограничительных мер.

Кроме того, Николай Овсиенко заявил, что из-за высокой ветровой нагрузки конструкция нуждается в усилении и укреплении. Работы проведут в ближайшее время, при этом технически это никак не скажется на сроке сдачи объекта. Также он добавил, что у монумента будут места для отдыха, автомобильная и автобусная стоянки, санитарная зона. Работы по установке основной конструкции также подходят к концу.