Умер знаменитый диктор Игорь Кириллов

Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет, сообщает Первый канал.
Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, в 1955-1956-м играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке).
С 1957 года начал работать на телевидении. Более 20 лет был диктором программы «Время», вел многие другие передачи, в том числе трансляции парадов на Красной площади.
С 1968 по 1989 год возглавлял дикторский отдел на Первом канале, с 1995-го был диктором-консультантом отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира.
В 1968 году Игорю Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. Лауреат государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2001 году Игорь Кириллов получил почетный титул «Человек-эпоха».